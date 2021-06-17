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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.414,15 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 17.06.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44 ve holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,91 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile pay piyasalarında satış baskısı arttı.


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