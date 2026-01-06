Dolar
43.04
Euro
50.36
Altın
4,474.67
ETH/USDT
3,267.90
BTC/USDT
93,498.00
BIST 100
12,023.78
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili konular
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
Öğretmenevlerinde konaklama hizmetlerine ilişkin kapsam genişletildi
Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

