Dolar
18.64
Euro
19.79
Altın
1,778.83
ETH/USDT
1,272.20
BTC/USDT
17,423.00
BIST 100
5,188.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Pakistan Mukim Koordinatörü Julien Harneis, selin vurduğu Pakistan için başlatılan 816 milyon dolarlık acil fonun henüz 262 milyon dolara ulaştığını ve bunun yetersiz olduğunu açıkladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 15.12.2022
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Harneis, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, gelecek gün ve haftalarda yağışlardan etkilenen halkın gıda güvenliğini sağlamanın kendileri için en büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Harneis, BM’nin Pakistan için 816 milyon dolar acil fona başvurduğunu ancak henüz 262 milyon dolar toplandığını ifade etti.

Bu durumun endişe verici olduğunu dile getiren Harneis, gerekli desteği alamadıkları sürece 2023’e ciddi bir krizle gireceklerini vurguladı.

Harneis, gıda yardımına ihtiyaç duyan selzedelerin sayısının 4 milyondan 5,1 milyona yükseldiğini söyleyerek seller sebebiyle 8-9 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına itildiğini belirtti.

BM ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 30 Ağustos'ta 160 milyon dolar acil fona başvurulacağını duyurmuştu. Söz konusu fon, 5 Ekim’de 816 milyon dolara yükseltilmişti.

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek tarifsiz bir duygu
Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı su tutmaya başladı
İçişleri Bakanı Soylu: KADES uygulamasını 4,5 milyon kadın indirdi

Benzer haberler

BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

Kumluca'da selden zarar görenlere destek sürüyor

Bakan Kurum'dan 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine ilişkin video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında yine çatışma çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet