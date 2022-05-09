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Ekonomi

BM, 2022'de Suriye'ye yardım için 10,5 milyar dolar toplanması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) bu yıl Suriye'ye yardım için gereken fonu 10,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Betül Yürük   | 09.05.2022
BM, 2022'de Suriye'ye yardım için 10,5 milyar dolar toplanması çağrısı yaptı Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

New York

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, Avrupa Birliği ve BM tarafından 10 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek Suriye'ye destek konulu toplantı öncesi, bu yıl 10,5 milyar dolar yardım çağrısı yapılacağını söyledi.

Suriye'de devam eden savaş yüzünden 26,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Haq, ülke içinde 14,6 milyon, ülke dışında ise 5 milyondan fazla mülteci dahil 12 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Haq, 2022 için ihtiyaç duyulan 10,5 milyar doların 4,4 milyar dolarının Suriye içinde, 6,1 milyar doların ise Suriyeli mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek için kullanılacağı bilgisini paylaştı.

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