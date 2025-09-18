Dolar
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Ekonomi

BKM Genel Müdürü Deniz: TROY logolu kartlarda 67 milyon adete ulaşarak yüzde 20 pazar payı elde ettik

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kartlara ilişkin, "Ağustos itibarıyla 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik." dedi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
İstanbul

Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

TROY logolu kartlarda 67 milyon adete ulaşarak yüzde 20 pazar payı elde ettiklerini söyleyen Deniz,  "Sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hatta ilk temaslarımıza da başladık." dedi.

Deniz, Türkiye'de karekodlu ödemelerde geçen yılın iki katına 7 ayda ulaştıklarını ifade etti.

