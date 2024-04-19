Dolar
32.60
Euro
34.80
Altın
2,380.13
ETH/USDT
3,100.10
BTC/USDT
64,755.00
BIST 100
9,480.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin açıklama

Doğal maden suyu alanında faaliyet gösteren Beypazarı İçecek Pazarlama AŞ iddialara ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin açıklama

Ankara

Şirket, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosunun "Beypazarı maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Maden suyunun değerlerinin AB mineralli su kriterleri ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır. Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup, üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli şekilde denetlenip analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir. Bu süreçte markamıza destek olan bilinçli ve değerli tüketicilerimiz ile basın mensuplarımızın ilgisine teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."

Şirket açıklamasında, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanlığının "Savunma Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kırklareli'nde devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı
Türkiye, İsrail-İran geriliminde tarafları daha büyük çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı
RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor

Benzer haberler

Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin açıklama

Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin açıklama

Cenevre'de 28,3 santigrat derece ile nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İsviçre, haziranda Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak

AİHM, İsviçre'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince çaba göstermediğine karar kıldı

AİHM, İsviçre'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince çaba göstermediğine karar kıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet