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Ekonomi

Beyaz Saray'dan, ABD'de tüm federal hibe ve kredi dağıtımlarını durdurma kararı

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisinin, ABD'de tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurma emri verdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Beyaz Saray'dan, ABD'de tüm federal hibe ve kredi dağıtımlarını durdurma kararı

Ankara

CNN'in bir iç muhtıraya dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurdu.

Ofisin yayımladığı muhtırada, federal hükümetin 2024 mali yılında harcadığı yaklaşık 10 trilyon doların, 3 trilyon dolarından fazlasının hibe ve krediler gibi federal mali yardımlar olduğu bildirilerek, "Mali yardımlar, yönetim önceliklerini ilerletmeye, vergi mükelleflerinin dolarlarını daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'yı ilerletmeye odaklamaya, vatandaşlar için enflasyonun mali yükünü ortadan kaldırmaya, Amerikan enerjisini ve imalatını serbest bırakmaya, uyanıklığı ve hükümetin silahlandırılmasını sona erdirmeye, hükümette verimliliği teşvik etmeye ve Amerika'yı tekrar sağlıklı hale getirmeye' adanmalı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu geçici durdurmadan, sosyal güvenlik ve Medicare yardımları da olmak üzere bireylere doğrudan sağlanan desteklerin etkilenmeyeceği belirtilen muhtırada, şunlar kaydedildi:

"Durdurma kararı, dış yardım, hükümet dışı örgütler, DEI, uyanık cinsiyet ideolojisi ve yeşil yeni anlaşma için mali yardım da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürütme emirleriyle ilişkilendirilebilecek diğer ilgili kurum faaliyetleri için de geçerli olacak. Geçici durdurma, kurum programlarını gözden geçirme ve bu programlara ayrılan fonların yasalara ve Başkan'ın önceliklerine uygun ve en iyi şekilde nasıl kullanılacağını belirleme zamanı sağlayacak."

Geçici durdurma kararı, Türkiye saatiyle 22.00'de yürürlüğe girecek.

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