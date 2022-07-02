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Ekonomi

BDDK'den Vakıf Katılım'a bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 02.07.2022
BDDK'den Vakıf Katılım'a bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vakıf Katılım'a, bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Vakıf Katılım'a bankaya bağlı ortaklığı olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlaması konusunda izin verildi.


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