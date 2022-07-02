BDDK'den Vakıf Katılım'a bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vakıf Katılım'a, bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlama izni verdi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Vakıf Katılım'a bankaya bağlı ortaklığı olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri altyapısı hizmeti sağlaması konusunda izin verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.