Dolar
11.60
Euro
13.08
Altın
1,808.83
ETH/USDT
4,081.00
BTC/USDT
51,193.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Rüşdü Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Şeref Oğuz, Okan Aybar ve Evren Bolgün'ün de aralarında bulunan 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Murat Birinci   | 27.12.2021
BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)  sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırı davrandığı belirlenen 21 gerçek kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun suç duyurusu üzerine, eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlatmıştı.

Suç duyurusunda bulunulanların listesi şöyle:

1.Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)
2.@yaseminilber
3.Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)
4.Okan AYBAR (@okanaybar)
5.Evren BOLGÜN (@ebolgun)
6.Ali YILDIZ (@alyildi61671650)
7.Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)
8.Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)
9.Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)
10.Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)
11.Canan (@canane3347)
12.Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)
13.Tuğba (@tugbaonbsi)
14.Nural (@suigenerisfemin)
15.economy for dummies (@DummiesEconomy)
16.AĞA (@AGARIKLAB)
17.Şeref OĞUZ (@serefoguz)
18.İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)
19.GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)
20.Aslan Amca (@aslanamca2021)
21.Erk Acarer (@eacarer)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı

Benzer haberler

BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

BDDK, 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK, bankalar için yeşil finans yol haritasını belirledi

BDDK'dan 'danışmanlık hizmeti' iddialarına ilişkin açıklama

BDDK'dan 'danışmanlık hizmeti' iddialarına ilişkin açıklama
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu
BDDK'dan JP Morgan'a danışmanlık izni

BDDK'dan JP Morgan'a danışmanlık izni