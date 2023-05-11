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Ekonomi

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan koruma önlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi

İthalatta gözetim ve koruma önlemleri kapsamında, bazı taşlar, polietilen tereftalat (PET) cips ve İran menşeli BOPP film ithalatı uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Mustafa Çalkaya  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan koruma önlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı yontulamaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlardan CIF kıymeti ton başına 500 doların altında olanların ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulaması yapılacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bakanlığın "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"leri de Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, PET cips ithalatında uygulanan koruma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticilerin yaptığı başvuru üzerine İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, konuya ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca, İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanan ve 1 Temmuz'da sona erecek korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Soruşturma sonucu, ilgili ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında 3 yıl miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu tebliğ 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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