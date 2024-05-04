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Ekonomi

Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden düzenlendi

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti tutarı yeniden belirlendi.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden düzenlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler"in ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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