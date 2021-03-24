Euro
9.44
Dolar
7.96
BIST 100
1,395.70
Altın
1,734.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor

Batı Akdeniz'den yurt dışına çilek satışı 1 Ocak-17 Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186'lık artışla 171 bin 900 dolara ulaştı.

Hatice Özdemir Tosun   | 24.03.2021
Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'da topraksız üretim ile tüketicilere 12 ay boyunca taze çilek sunuluyor.

Tarımda zengin ürün çeşidine sahip Antalya'da yetiştirilen birbirinden farklı meyve ve sebzeler, yurt içi ve yurt dışına satılıyor. İhracatta yaş sebze ve meyve sektörüyle ön plana çıkan kent, tarım teknolojilerini de en iyi şekilde kullanıyor.

Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla ön plana çıkan topraksız tarım, kent genelinde yaygınlaşıyor. Topraksız tarımla yetiştirilen ürünlerden birini de çilek oluşturuyor. Normalde 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla 12 aya uzatılıyor.

Bölgeden 2,5 ayda yaklaşık 171 bin dolarlık çilek ihracatı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı bölgeden geçen yıl 2 milyon 120 bin 202 dolarlık çilek ihracatı gerçekleştirildi.

Bu yıl ise çilek ihracatında önemli bir artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak-17 Mart tarihleri arasında 60 bin 196 dolarlık çilek ihraç eden bölge, bu yıl aynı dönemde ise yüzde 186 artışla 171 bin 900 dolarlık ihracata imza attı.

"Topraksız çilek üretimi yaygınlaşıyor"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, kentte topraksız tarımla çilek üretiminin giderek yaygınlaştığını söyledi.

Antalya'da 9 üreticinin yaklaşık 155 dekarlık alanda topraksız tarımla çilek ürettiğini aktaran Karaca, "Katma değeri yüksek, pazar talebi de yoğun olması dolayısıyla çilekte üreticiler topraksız tarıma yöneldi. Bu sayede yılın her döneminde çilek üretimi gerçekleştirilebiliyor." dedi.

Kentin çilek ihracatında da ciddi bir potansiyele sahip olduğuna değinen Karaca, geçen yılın ilk iki ayına göre çilek ihracatında önemli artış kaydedildiğini bildirdi.

15 dekardan günde 1 ton çilek hasat ediliyor

Serik ilçesinde çilek üreten bir firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut ise 15 dekarlık alanda topraksız tarımla çilek ürettiklerini söyledi.

Bu sistemde üretilen çileğin raf ömrünün daha uzun, aromasının da daha yoğun olduğunu vurgulayan Akbulut, "Topraklı tarıma göre dört kat daha fazla verim elde ediyoruz. Çileğin topraktan almış olduğu mineral ve vitaminleri homojen dağılımla hidroponik (topraksız bitki yetiştirme yöntemi) sistemle vermekteyiz." dedi.

Çilekleri dalından kopartarak parmakla hiç temas etmeden özel kaplarına bıraktıklarını anlatan Akbulut, bu sistemin ihracat potansiyelinin de daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Akbulut, firma olarak Kazakistan ve Rusya'ya çilek ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "15 dekar alandan günde bir ton civarında hasat yapılıyor. Haftada 2 ton civarında ürünü de ihraç ediyoruz. Tarlada üretim yapılmadığı dönemde topraksız sistemle serada çilek üretebiliyor, tüketiciye her zaman taze çilek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor
Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya
Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı
Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ'lere özel teşvikler ve finansman imkanları sağlanacak

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ'lere özel teşvikler ve finansman imkanları sağlanacak

Uludağ İhracatçı Birlikleri 2 ayda 5 milyar doların üzerinde dış satım yaptı

Batı Akdeniz'den topraksız tarımla yıl boyunca taze çilek ihracatı gerçekleştiriliyor

Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor
İzmir'deki meslek lisesi ürettiği dezenfektanlarla ihracata başladı

İzmir'deki meslek lisesi ürettiği dezenfektanlarla ihracata başladı
Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi