Ekonomi

BATEM tescilini yaptırdığı 191 ürünle tarıma katkı veriyor

Antalya'da, kurulduğu 1933'ten bu yana yeni ürünler geliştirmek, ıslah yapmak için önemli çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), bugüne dek 191 ürünün tescilini alarak sektöre kazandırdı.

Ayşe Yıldız  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
BATEM tescilini yaptırdığı 191 ürünle tarıma katkı veriyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Kentte 5 ayrı lokasyonda, 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışmalarını yürüten BATEM, tarla bitkileri, meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, bitki besleme, bitki sağlığı, tarım ekonomisi ve süs bitkileri başta olmak üzere farklı alanlarda önemli AR-GE çalışmaları yürütüyor.

Çok fazla ürün üzerinde ıslah çalışması gerçekleştiren Enstitü, Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan susam çeşitlerinin yüzde 70'ini, yer fıstığı ve turunçgil çeşitlerinin yüzde 80'ini, cin mısır çeşitlerinin de yüzde 40'ını, nar üretiminin yüzde 90'ını oluşturan "Hicaznar"ı sektöre kazandırdı.

Turunçgil alanında da ülkenin tarımına yön veren Enstitü, yürüttüğü çalışmalar sayesinde 1960'lı yıllara kadar turunçgil ithal eden Türkiye'nin, kısa sürede ihracatçı ülke haline gelmesine katkı sundu.

BATEM Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilanından sonra tarımı AR-GE çalışmalarıyla desteklemek için kurulan Enstitüde önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

AR-GE'nin her ülke için önemli olduğunu belirten Ünlü, BATEM'in beş farklı araştırma enstitüsünün meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri, süs bitkileri, bitki koruma faaliyetlerinin birleşmesiyle oluşmuş, bölgesel bir araştırma enstitüsü olduğuna kaydetti.

"Yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz"

Ünlü, ıslah yaparak ve yeni çeşitler geliştirerek çiftçilere hizmet verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar baktığımızda 191 adet enstitümüz adına tescilli çeşit var, milli çeşit listesine kaydedilmiş. Bunların yaklaşık 40'ı sebze türleri, 90'ının üstü meyve türleri, 55-60 civarında tarla bitkileri dediğimiz mısır, buğday, sorgum, sorgum sudan otu şeklinde bitkilerimiz mevcut. Antalya sektör olarak sebze ama büyük süs bitkileri ihracatımız da var. Firmalarımız karanfil ihraç ediyor. İhraç ettiği materyali yurt dışından alıyor. Biz ilk defa Türkiye'de 'Likya Kaya' adı altında pembe renkli karanfil de tescil ettirdik. Yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz. Likya Kaya'yı sattığımız firma, karanfil üretip yurt dışına ihraç ediyor. Karanfilde de böyle bir başarı hikayemiz var. "

Islahı devam eden kokulu, mor renkli, sarı, kırmızı dört karanfil çeşidinin de olduğunu ifade eden Ünlü, bunları da tescil ettirip sektöre satışını yapacaklarını söyledi.

Buğdayda da önemli çalışmalarının olduğunu anlatan Ünlü, "Buğdayda geliştirdiğimiz 'Koç2015' adlı çeşidimiz var, Adana'da bir firmaya sattık. Adana firması, bunun yurt dışına satışını yaptı. Türkiye'de ve Irak bölgesinde çok yaygın şekilde bu çeşidimiz kullanılıyor." dedi.

Ünlü, yeni ürün çeşitleri geliştirmek için birçok önemli çalışmanın Enstitü bünyesinde devam ettiğini sözlerine ekledi.

