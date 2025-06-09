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Ekonomi

Başkentte kurbanlık satışlarının sona ermesiyle hayvan pazarlarındaki çadırlar toplanıyor

Kurbanlık satışlarının sona ermesiyle başkentte kurulan hayvan pazarlarındaki çadırların toplanmasına başlandı.

Emrullah Cesur  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Başkentte kurbanlık satışlarının sona ermesiyle hayvan pazarlarındaki çadırlar toplanıyor

Ankara

Ankara’nın en yoğun kurbanlık satış noktalarından Pursaklar Hayvan Pazarı'nda bayramın dördüncü günü itibarıyla hareketlilik sona erdi.

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Çadırların kaldırılmasıyla çoğu besici, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak pazar alanından ayrıldı.

Kurban kesim işlemlerinin ardından kesimhaneler de belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilerek temizlendi.

Hayvan pazarına Çankırı'dan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getiren besici Nihat Şahin, "20 büyükbaş hayvanımızdan 10 tanesini sattık, kalan 10 tanesini de maliyetinin altına vermek zorunda kaldık. Küçükbaşlardan da kalan hayvanları maliyetine satıyoruz. Nasip, bu sene de böyle oldu, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde kurbanlık satışının daha yoğun olduğunu belirten Şahin, "Artık pazar toplanıyor, kimse kalmadı. Biz de bugün nasip olursa toparlanıp çıkacağız." dedi.

45 küçükbaş, 15 büyükbaş hayvan sattığını anlatan besici Serdar Gümüş de satışların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

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