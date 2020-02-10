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Ekonomi

Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi

BDDK ve TCMB, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.02.2020
Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi

İstanbul

Yapılan düzenleme kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik içeren yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB)yayımladığı "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar" hakkındaki yeni tebliği de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Söz konusu yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya düşürüldü.

Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu.

Ticari müşterilerden alınan hesap açılış ücreti kaldırıldı

Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde maliyetleri de önemli ölçüde azaltıldı.

Kredi tahsis ücreti başlığı altında alınan ücretlerde ise sadeleşmeye gidildi. Bu kapsamda, ticari kredilerde tahsis ücretleri, verilen kredi limitinin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Mevcutta yüzde 2'lere kadar ulaşan ticari kredilerde kredi kullandırım ücretlerinin de kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyeceği kıstası getirildi.

Erken ödeme komisyonu düşürüldü

Ticari kredilerde halen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü.

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmezken, finansal tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda 2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2'den fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyetinin alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.

EFT ücretlerine üst sınır getirildi 

Bankalar tarafından hem ticari hem de finansal tüketicilerden alınan EFT ücretlerine üst sınır getirildi.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek.

Bu sınırlar sırasıyla, işlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde 2 lira, 5 lira ve 10 lira düzeyinde, işlem tutarının 50 bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira şeklinde uygulanacak.

Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT'lerde, belirlenen azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek.

Ticari müşteriler ve finansal tüketiciler gerçekleştireceği havale işlemlerinde ise, aynı tutar ayrımları geçerli olmak üzere EFT'de belirlenen ücretlerin yarısını ödeyecek.

Müşterilerin kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde 15 fazlasını aşamayacak.

BDDK ve TCMB'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

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