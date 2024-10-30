Dolar
34.28
Euro
37.22
Altın
2,777.59
ETH/USDT
2,713.70
BTC/USDT
72,085.00
BIST 100
9,043.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün net karı eylülde 460,4 milyar lira oldu

Sektörün toplam aktif büyüklüğü eylül itibarıyla 30,5 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 olarak kayıtlara geçti.

Mahmut Çil  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Bankacılık sektörünün net karı eylülde 460,4 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK'nin Eylül 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artarak 30 trilyon 518 milyar 692 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 15 trilyon 14 milyar 391 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 893 milyar 873 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,71 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 20,1 artarak 17 trilyon 835 milyar 273 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2 trilyon 643 milyar 632 milyon liraya ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac kurası yarın çekilecek
TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bakan Güler'in davetiyle Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün net karı eylülde 460,4 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün net karı eylülde 460,4 milyar lira oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet