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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artarak 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 11 Nisan ile biten haftada 240 milyar 267 milyon 871 bin lira artarak 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liradan, 22 trilyon 213 milyar 484 milyon 326 bin liraya yükseldi.

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Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,8 artışla 12 trilyon 352 milyar 386 milyon 309 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1 yükselişle 7 trilyon 233 milyar 472 milyon 684 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 229 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 191 milyar 230 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 11 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 4 trilyon 207 milyar 838 milyon 594 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 551 milyar 154 milyon 104 bin lirası konut, 65 milyar 13 milyon 842 bin lirası taşıt, 1 trilyon 586 milyar 667 milyon 480 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Nisan ile biten haftada 261 milyar 547 milyon 875 bin lira artarak 17 trilyon 452 milyar 270 milyon 969 bin liraya yükseldi.

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