Dolar
34.21
Euro
37.58
Altın
2,626.72
ETH/USDT
2,391.40
BTC/USDT
60,920.00
BIST 100
9,086.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısına katılıyor. “Ateş Serbest Faaliyeti-2024'’ Ankara’da devam ediyor
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 4 Ekim haftasında 28 milyar 100 milyon lira artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Ekim itibarıyla 28 milyar 100 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liradan, 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 334 milyar 358 milyon lira azalarak 17 trilyon 606 milyar 115 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 837,9 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 4 Ekim itibarıyla 8 milyar 719 milyon lira artışla 1 trilyon 837 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 467 milyar 836 milyon lirası konut, 78 milyar 149 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 291 milyar 921 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 364 milyon lira artarak 1 trilyon 933 milyar 618 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 629 milyar 450 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 558 milyar 806 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 70 milyar 644 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 718 milyon lira artışla 264 milyar 616 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 198 milyar 570 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 450 milyon lira yükselerek 3 trilyon 190 milyar 240,1 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 21 milyar 48 milyon liralık azalışla 1 trilyon 490 milyar 697 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,47'si oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
DMM "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı
Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün net karı ağustosta 382,8 milyar lira oldu

TCMB ve BDDK'den kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar

TCMB ve BDDK'den kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,8 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,8 trilyon lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet