Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 516 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 723 milyon lira artarak 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya yükseldi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ağustos itibarıyla 21 milyar 723 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 494 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 135 milyar 90 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 587 milyar 516 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 930 milyar liraya çıktı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ağustos itibarıyla 2 milyar 993 milyon lira artışla 929 milyar 787 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 351 milyar 271 milyon lirası konut, 26 milyar 247 milyon lirası taşıt ve 552 milyar 268 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 341 milyon lira artarak 862 milyar 981 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artışla 298 milyar 318 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 129 milyar 293 milyon lirası taksitli, 169 milyar 25 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar azaldı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 694 milyon lira artarak 162 milyar 638 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 141 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 209 milyon lira azalarak 1 trilyon 319 milyar 643 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Ağustos ile biten haftada 178 milyar 277 milyon 617 bin lira artarak 7 trilyon 873 milyar 108 milyon 161 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 268 milyar 855 milyon 200 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 yükselişle 4 trilyon 241 milyar 920 milyon 450 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 249 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 859 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Ağustos itibarıyla 3 milyar 767 milyon dolarlık artış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,23 artarak 881 milyar 395 milyon 378 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 artışla 778 milyar 344 milyon 857 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,95 yükselişle 443 milyar 746 milyon 146 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 321 milyar 704 milyon 101 bin lirası konut, 18 milyar 991 milyon 255 bin lirası taşıt ve 540 milyar 700 milyon 22 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Ağustos ile biten haftada 23 milyar 180 milyon 816 bin lira artarak 6 trilyon 259 milyar 4 milyon 734 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,04 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.