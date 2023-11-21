Dolar
28.77
Euro
31.43
Altın
1,998.61
ETH/USDT
1,983.80
BTC/USDT
36,783.00
BIST 100
8,046.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakanı Bolat: Cezayir ile imzalanan anlaşma ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrüman olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın, ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrümanları olacağını bildirdi.

Enes Duran  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Bakanı Bolat: Cezayir ile imzalanan anlaşma ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrüman olacak

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmalara ve Cezayir'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi vesilesi ile ticaretimizde tarihi bir dönüm noktası olacak Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri metnini ve Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşmayı imzaladık. Tercihli Ticaret Anlaşması, sonuçlandığında, ticaret hacmimizin çok daha yükselmesi için temel enstrümanımız olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cezayir ziyareti kapsamında Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Görüşmemizde, bu yıl sonunda 6 milyar dolara yaklaşacak ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 10 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımları tespit ettik. Bölgedeki en önemli ortaklarımızdan olan Cezayir ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'nın 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Benzer haberler

Bakanı Bolat: Cezayir ile imzalanan anlaşma ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrüman olacak

Bakanı Bolat: Cezayir ile imzalanan anlaşma ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrüman olacak

Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Hizmetler ihracatında bu yıl 100 milyar doları aşacağız

Ticaret Bakanı Bolat: İyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Bolat: İyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz
Ticaret Bakanı Bolat'tan hazır beton sektöründe indirim açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat'tan hazır beton sektöründe indirim açıklaması
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet