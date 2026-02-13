Dolar
43.74
Euro
51.87
Altın
4,957.55
ETH/USDT
1,957.90
BTC/USDT
67,189.00
BIST 100
14,205.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlar ve üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BİK'ten basının desteklenmesine yönelik düzenlemeler
Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Washington'da Türk gazetecilere konuştu
TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama
Meteorolojiden Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

Diyarbakır'da depremzede üreticiler devlet desteğiyle hayvan sayısını artırdı

Hatay'da depremde hayvanlarını kaybeden besiciler, devlet desteğiyle yeniden ayağa kalktı

Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv sektörüne daha fazla açıyor

Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv sektörüne daha fazla açıyor
Bakan Yumaklı'dan "Su Verimliliği Seferberliği"ne ilişkin paylaşım

Bakan Yumaklı'dan "Su Verimliliği Seferberliği"ne ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet