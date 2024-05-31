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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak-mart dönemi büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

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