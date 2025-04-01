Bakan Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylülerine verilecek destekleri açıkladı

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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Orman köylerinde ikamet eden kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında, "Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz." dedi.

Serhat Tutak  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bakan Yumaklı: Orman köylerinde ikamet eden kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz

Ankara

Yumaklı, yaptığı açıklamada, orman köylerinde ikamet eden ailelere verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında 'yeşil vatan'ımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeleri olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, söz konusu müjdelere ilişkin şunları kaydetti:

"Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Buradaki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

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