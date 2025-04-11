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Ekonomi

Bakan Yumaklı: "Ekonominin boykot çağrılarına kurban edilmesi doğru değil"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekonominin, ana muhalefetin boykot çağrılarına kurban edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Kazım Kaan Ulu  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Bakan Yumaklı: "Ekonominin boykot çağrılarına kurban edilmesi doğru değil" Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Bakan Yumaklı, "Bab-ı Ali Toplantıları-Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, tarım sektörünün savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, tarım ve orman sektörünün gıda arz ve güvenliğine sağladığı katkılarla modası geçmeyecek stratejik bir sektör olduğunu ifade etti.

Dünyada kırılma dönemlerinde bir takım sıkıntıların çıktığını ancak böyle dönemlerde gıda arz güvenliğini teminat altına almış ülkelerin bu sıkıntılardan başarıyla sıyrıldıklarını belirten Yumaklı, "Her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz. Gün içinde gündemimiz defalarca değişebiliyor. Hele ki son günlerde bunun örneğini çok yakında görüyoruz. Böyle dönemde kendimizi tarımsal üretimde, gıda-arz güvenliğinde güçlü tutmak zorundayız. Öncelikle bunun altını kuvvetlice çizmek istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, "Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı bir rapora göre 2050 yılında yüzde 65'le yüzde 70 daha fazla gıda üretmemiz gerektiğini söylüyor. Bu nedenle bizim önümüzde kıldan ince kılıçtan keskin bir yol var. Biz bakanlık olarak bütün bunlardan sorumluyuz. Biz bütün bu kapsamda bakanlık olarak toplamda 165 bin arkadaşımızla beraber öncelikle ülkemizin gıda-arz güvenliğinin gerektirdiği hususları yerine getiriyoruz. Daha sonrada bizlerin ürettiklerine ihtiyacı olan bu ülkelerin de ihtiyacını gideriyoruz." dedi.

"186 ülkeye 2 binin üzerinde tarım ve gıda ürünü ihraç ediyoruz"

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır' prensibince hareket ediyoruz." diyen Yumaklı konuşmasına şöyle devam etti:

"Çiftçiyi korumak ve tüketiciyi korumak' bugün için bizim parolamız bu. Tarımsal destekler var. Ar-ge var. Sulamada çok ciddi yatırımlar halen yapılmaya devam ediyor. Bugün ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasında. 186 ülkeye 2 binin üzerinde tarım ve gıda ürünü ihraç ediyoruz. 2024 yılı sonu itibariyle de 32,6 milyar dolarlık bir tarım ürün ihracatımız söz konusu. Bu ihracatta katkısı olan çiftçisinden sanayicisine kadar, sektörün tüm paydaşlarına teşekkür etmek istiyorum."

Bakan Yumaklı, önümüzdeki dönemde 5 ana temel üzerine tarımsal üretimin oturtulduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Birincisi yapmış olduğumuz üretimin sürdürülebilir olması gerekir. Sürdürülebilir üretimin verimli olması gerekir. Sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimin elde ettiği çıktıların kalitesi olması gerekir. Bütün bunların kayıt altına alınması gerekir ki en çok mücadele verdiğimiz alanlardan bir tanesi ve son madde ise bütün bunlardan elde edilen gelirin tarım sektörüne yatırım olarak geri dönmesi. Bu 5 eksen etrafında şekillendirdik. Bu kapsamda son 2 yılda özellikle hayata geçirmek için mücadele ettiğimiz tarımsal üretim planlamasını 2024 yılı itibariyle hayata geçirdik. Yani şuanda bizim hasat edeceğimiz ürünler tarımsal üretim planlamasının ilk meyveleri olacak bu sene."

Türkiye'nin kendi ürünlerini üreten ve katma değerli hale getirerek bunları pazarladığı bir ülke olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Yumaklı, başka önemli bir konunun ise tarımsal üretimin teknolojik ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yumaklı, 2025 yılını tarımsal teknoloji konusunda çok daha farklı bir perspektifi getirmek üzere projeler oluşturmaya ayırdıklarını vurguladı.

"Ana muhalefetin boykot çağrılarına ekonominin kurban edilmemesi gerektiğine" işaret eden Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomimizin bu anlamda hakikaten hiç önü ardı düşünülmeden bu tür şeylere kurban edilmesinin doğru olmadığını bir kez daha kuvvetlice ifade etmek istiyorum. Dişimizle tırnağımızla bir yere getirmiş olduğumuz, hakikaten çok emek sarf edilmiş bir takım şeyleri bunlara kurban etmemeliyiz. Başka bir şeyi konuşuyoruz. Sizin ülkenizde gıda arz güvenliğiyle ilgili bir sorun olduğunda, bütün dinamiklerinizi ya da avantajlarınızı kaybettiğinizde 'bu ülkede işte bir siyasi görüş daha az etkilenecek öbürü hiç etkilenmeyecek' diye bir şey yok. Herkes aynı şekilde etkilenecek. Dolayısıyla şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekir."

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