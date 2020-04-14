Bakan Varank: Türkiye Açık Kaynak Platformu çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi.
Bakan Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." diye konuştu.
Varank, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil." ifadelerini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.