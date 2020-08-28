Bakan Varank: Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak." dedi.
Kocaeli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde." ifadelerini kullandı.
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