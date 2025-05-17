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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalar sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon değerlendirmesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından grafikli yaptığı paylaşımında, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e gerilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

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