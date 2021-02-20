Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Pekcan: Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, elektronik ortamda şirket kurulmasına olanak sağlayan düzenlemeye ilişkin, "Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.02.2021
Bakan Pekcan: Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yürürlüğe giren, şirket kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduklarını ve diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başladıklarını bildiren Pekcan, "Süreç tamamlandığında imza verileri Bakanlığımızca elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecek, böylece ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacak." bilgisini paylaştı.

Pekcan, düzenlemeyle fiziki olarak verilecek imza beyanlarında ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterleri de yetkilendirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla beklediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İtalya'da Kovid-19 salgını bir yılını tamamladı

Benzer haberler

Bakan Pekcan: Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Bakan Pekcan: Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: Türk iş adamlarını, büyük şirketleri iş birliğine davet ediyorum

Bakan Pekcan: Yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk

Bakan Pekcan: 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti

Bakan Pekcan: 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti
Ticaret Bakanı Pekcan: Bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kadın girişimciye ulaşacağız

Ticaret Bakanı Pekcan: Bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kadın girişimciye ulaşacağız
Türk ve Macar iş dünyasına üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlar için destek sağlanacak

Türk ve Macar iş dünyasına üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlar için destek sağlanacak