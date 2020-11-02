Euro
9.78
Dolar
8.40
BIST 100
1,130.58
Altın
1,886.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu'nun cenaze törenine katılıyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da ekim ayı ihracat rakamlarını açıklıyor
logo
Ekonomi

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 02.11.2020
Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." dedi.

"Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir." değerlendirmesinde bulunan Pekcan, "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu." şeklinde konuştu.

Pekcan, ekimde dış ticaret hacminin 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştığını belirtti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yeniden seyahat yasakları ve dükkan kapatmalar başlıyor
Kovid-19'u yenen gazeteci Goncagül: Hastalığı umursamayanlar yüzünden bizler kahrını çekiyoruz
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak
Doç. Dr. Serdar Gül: Kimse 'ben gencim, sağlıklıyım, sporcuyum' diye güvenmesin
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 46 milyon 823 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Yaş meyve ve sebze ihracatında hedef yeni pazarlar

Güneydoğulu ihracatçılar Kovid-19 sürecinde Amerika kıtasındaki talep artışını fırsata çevirdi

Yaş meyve ve sebzede yıl sonu ihracat hedefi 3 milyar dolar

Yaş meyve ve sebzede yıl sonu ihracat hedefi 3 milyar dolar
İhracat eylülde arttı

İhracat eylülde arttı
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor

Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor