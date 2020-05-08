Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Ekonomi

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 08.05.2020
Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü
Avrupa'da Kovid-19 tedbirleri kaldırılmaya devam ediyor
Bakan Varank: Kovid-19 aşısında 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi
İstanbul'da ücretli maske satışı başladı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Benzer haberler

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz