Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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