Dolar
19.45
Euro
21.46
Altın
1,989.58
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Nebati'den, şehit ailelerinin ÖTV'siz araç alabilmelerine ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Erdal Çelikel  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Bakan Nebati'den, şehit ailelerinin ÖTV'siz araç alabilmelerine ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise şehidin anne veya babasının ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."

Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek
Togg T10X, 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Bakan Nebati'den, şehit ailelerinin ÖTV'siz araç alabilmelerine ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Bakan Nebati'den, şehit ailelerinin ÖTV'siz araç alabilmelerine ilişkin düzenlemeye dair açıklama

Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonu'nda Mardin'de bir asker şehit oldu

Bakan Nebati: Enflasyonun tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız

Bakan Nebati: Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine inecek

Bakan Nebati: Çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine inecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonla mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Depreme rağmen kurulan yeni işletmeler insanlarımızın çalışmasına ciddi katkı sağladı

Bakan Nebati: Depreme rağmen kurulan yeni işletmeler insanlarımızın çalışmasına ciddi katkı sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet