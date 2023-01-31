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Ekonomi

Bakan Nebati: Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, turizm gelirleri hedeflerine ilişkin, "Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 31.01.2023
Bakan Nebati: Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizm gelirleri hedeflerine ilişkin, "2023 yılı hedefimizi de artırarak, 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir." ifadelerini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından bugün yayımlanan 2022 yılına ilişkin turizm istatistiklerine dair açıklamada bulundu.

Salgın sonrası ortaya çıkan küresel zorluklar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen 2022'de turizm hedeflerinin tutturulduğunu belirten Nebati, şunları kaydetti:

"2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 71,1 artışla ülkemizi toplam 51,4 milyon kişi ziyaret etmiş ve bu kapsamda 46,3 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Türkiye’nin turizm potansiyelini 2022 yılında daha ileriye taşıyarak turizm gelirlerimizin turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki 38,9 milyar doları aşmasını sağladık."

Bakan Nebati, turizmde elde edilen takdire şayan bu başarıyla birlikte, turizm sektöründe yepyeni bir dönem başlamış, ülke adeta turizmin süper ligdeki yeni konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin turizmde bir marka haline gelmesi için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gastronomi, doğa, sağlık ve kültür gibi birçok alanda turizmin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. 2023 yılı hedefimizi de artırarak, 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir."

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