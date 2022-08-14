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Ekonomi

Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu

Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini belirterek "Vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla mücadele etme konusunda kesin kararlıyız" dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.08.2022
Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlara ilişkin değerlendirmede bulundu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgın süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna Savaşı ile derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğuna dikkati çeken Nebati, "Bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adıma daha imza attıklarına işaret eden Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini bildirdi.

Nebati, Türkiye'de devletin önayak olduğu buna benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubatta kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisanda yüzde 0,8, mayısta 0,6, haziranda 2,3 ve temmuzda ise yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."

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