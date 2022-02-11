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Ekonomi

Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.02.2022
Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu." dedi.

Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı

Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı