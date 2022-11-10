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Ekonomi

Bakan Nebati: KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi

Merve Özlem Çakır   | 10.11.2022
Bakan Nebati: KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi

Ankara

Bakan Nebati, "KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlendi." açıklamasında bulundu.

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