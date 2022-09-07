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Ekonomi

Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir araya geldiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.09.2022
Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü

Ankara

Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Lopez ve bu görevi bir önceki dönem başarıyla sürdürmüş olan Kouame ile bugün bir araya geldiklerini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim. Kouame döneminde olduğu gibi Lopez direktörlüğünde de iş birliğimizi daha üst bir seviyeye taşıyacağımız konusunda eminim."

Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile de görüştüğünü bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, Hutton ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Kovid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."

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