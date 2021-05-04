Euro
10.02
Dolar
8.34
BIST 100
1,423.41
Altın
1,783.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile Lübliyana'da ortak basın toplantısı düzenliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Bakan Muş'tan 'Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına' yalanlama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haberlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa, devletin "ciro kaybı desteği" olarak sadece "4 lira 63 kuruş" verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 04.05.2021
Bakan Muş'tan 'Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına' yalanlama

Ankara

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.

Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 344 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Başkentte muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Avrupa İlaç Ajansı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı
Macaristan’da 'aşı kimliğine' sahip vatandaşlar daha fazla olanaktan faydalanıyor
Yoğun bakımda dahi evlilik yıl dönümünü unutmayan Kovid-19 hastası hem sağlığına hem eşine kavuştu

Benzer haberler

Bakan Muş'tan 'Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına' yalanlama

Bakan Muş'tan 'Aydın'daki esnafın ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira aldığı iddiasına' yalanlama

Bakan Muş: Nisan ihracatımız 18,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek rakamı

Ticaret Bakanı Muş: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini uzattık

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Muş: Üreten, büyüyen Türkiye vizyonuna katkı sunacağız

Ticaret Bakanı Muş: Üreten, büyüyen Türkiye vizyonuna katkı sunacağız