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Ekonomi

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi değerlendirmesine ilişkin açıklama

Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin paylaşımıyla ilgili "Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız" dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 18.09.2022
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi değerlendirmesine ilişkin açıklama

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne hazine garantisi verilmesini isteyerek bunu destekleyeceklerini belirtmişti.



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