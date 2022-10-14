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Ekonomi

Bakan Kurum: Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın bir başvuruyla, rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi. Onlara layık olmak için çalışacağız" dedi.

İbrahim Aktaş, Ömer Faruk Cebeci   | 14.10.2022
Bakan Kurum: Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Festivali"nin açılış törenine katılan Kurum, "Dilek Hanif - Komek Sürdürülebilir Moda" defilesini izledi.

Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Dilek Hanif tarafından hediye takdim edildi.

Festival kapsamında kurulan sıfır atık stantlarını gezen Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Kurum, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür etti.

Kurum, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde sosyal belediyecilikten sürdürülebilir belediyeciliğe geçecekleri yeni yüzyılda bir taraftan sıfır atık, bir taraftan sosyal konut, bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan millet bahçesi anlayışıyla projelerini yapacaklarını kaydetti.

Gençlere umut olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Onlara sosyal devlet ilkesinin gereği, yine sosyal konut yapmaya, sosyal konut yapılacak arsa sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın bir başvuruyla, rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara layık olmak için çalışacağız." diye konuştu.

Kurum, 31 Ekim'de konutların, 7 Kasım'da da arsa ve iş yerleri başvurularının tamamlanacağını aktararak, "Tamamlanmasına müteakip kuralarımızı çekeceğiz. 25 Ekim'de 17 ilimizde, 5 bin konutumuzun temelini Ankara'dan atıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

"Şansı gülmeyenlerin paraları ne olacak?" sorusuna Kurum, "Paraları iade olacak. Ama biliyorsunuz arsamız 1 milyon, konutumuz 250 bin, 10 bin iş yerimiz var. Her eve girmeyi hedefliyoruz, zaten bu projemizin ilk etabı. İkinci etabı olacak. Yani 2023-2028 yılları arasında, başvuran ama alamayan vatandaşlarımıza aynı anlayışla projelerimizi yapmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

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