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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı "Büyük Vefa Buluşması" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Kirişci: Tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi, üretici, paydaş ve bakanlık çalışanlarıyla tarım, orman sektörünü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 05.03.2022
Bakan Kirişci: Tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız

Ankara

Kirişci, Twitter'da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız."

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