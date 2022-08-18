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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz

Karaismailoğlu "Türkiye istihdamdan yatırıma, ihracattan üretime, yabancı yatırımdan turizme kadar her alanda rekorlar kırmayı başardı. Artık yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Sinan Balcıkoca, Deniz Açık   | 18.08.2022
Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz

Eskisehir

Eskişehir-Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Eskişehir'de yapımı devam eden diğer yollardaki şantiyeleri de ziyaret edeceklerini belirterek, "Yarınlar için seçeceğimiz yolun ne olacağını belirlemek için ise bir yıldan az bir zamanımız kaldı. Bir yanda elde ettiği tarihi yatırım, kalkınma, refah başarılarıyla ülkemize Cumhuriyet tarihinin en aydınlık, en güçlü, en parlak dönemini yaşatan AK Parti ve Cumhur İttifakı, diğer yanda ise yalan siyasetini bir yaşam biçimi edinen, şahsi menfaatleri için dış mihraklarla, darbecilerle bile iş tutmaya hevesli muhalefet mensupları." diye konuştu.

Türkiye'nin 2002 yılına kadar yatırımların göz ardı edildiği, milletin refahının düşünülmediği bir ülke olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik kriz sıradanlaştırılmış, kazananlar milletimiz değil hep başkaları olmuştu. AK Parti iktidarı ile Türkiye istihdamdan yatırıma, ihracattan üretime, yabancı yatırımdan turizme kadar her alanda rekorlar kırmayı başardı. Artık ihracatta üst üste rekor kırıyor, bir yıl içinde uzaya iki haberleşme uydusunu gönderebiliyor, yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizin duruşu kadar itibarı da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Ulaştırma ve altyapı anlamında Türkiye, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınma hamlesine şahit oldu."

Eskişehir'de yapılan yatırımlar

Karaismailoğlu, ülke genelindeki bu dev yatırım ve hizmet anlayışından Eskişehir'in de hak ettiği payı aldığını ve almaya devam edeceğini vurguladı.

İl genelinde yapılan bazı çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "2022 fiyatlarıyla, bugüne kadar Eskişehir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 18 milyar 53 milyon lirayı aşan harcama yaptık. 2003'te Eskişehir'de yalnızca 90 kilometre bölünmüş yol varken, biz 227 kilometre daha yaparak bölünmüş yol uzunluğunu 317 kilometreye ulaştırdık. Eskişehir'i bölünmüş yollarla Ankara, Bolu, Bilecik, Kütahya ve Konya'ya bağladık. İl genelindeki bitümlü sıcak kaplamalı kara yolu uzunluğunu da 92 kilometreden 320 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Eskişehir'e 240 kilometrelik tek yol yapım ve onarımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplam uzunluğu 3 bin 625 metreye ulaşan 54 köprüyü tamamlayarak hizmete açtıklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in kara yolu yatırımları için hükümetlerimiz döneminde 5 milyar 67 milyon liralık yatırım yaptık. İl genelinde devam eden 7 ayrı kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli 1 milyar 422 milyona ulaşmaktadır. Uzunluğu 42 kilometre olan Eskişehir-Sarıcakaya yolumuzun 5 kilometresini bölünmüş yol olarak önceki yıllarda tamamlayıp hizmete sunmuştuk. Kalan 37 kilometrelik kesimin ihalesini de yaptık. Yol yapım çalışmasında geçtiğimiz yıl toprak ve sanat yapılarını tamamladık. Bu yıl da 4,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol yapacağız. Ayrıca 5,5 kilometre de tek yol yapımı hedefliyoruz. Bu yol projemizi 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yolumuzun yapımı tamamlandığında zamandan 17,5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu şekilde, yıllık karbon emisyon salımı da 863 ton azaltılacak."

Eskişehir-Alpu-Mihalıççık ve Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yollarındaki yapım çalışmalarının da hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, ayrıca Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük, Sivrihisar-Emirdağ ayrımı-Afyonkarahisar ve
Ankara-Eskişehir ayrımı-Mahmudiye-Çifteler yollarının onarımlarını tamamlayacaklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, yolların yanında ata miraslarına da sahip çıktıklarını, 7 bölgede menfez köprülerini restore ettiklerini, Sivrihisar-Polatlı ayrımı, Günyüzü-Çeltik-Yunak il yolundaki Topalyayla Köprüsü ile bağlantı yollarının yapımının sürdüğü bilgisini verdi.

Günlük kısır döngü ve polemiklere ayıracak vakitlerinin olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bizim vaktimiz de enerjimiz de aklımız fikrimiz de yalnızca milletimizle, onlara sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır. Güçlü ve büyük Türkiye işte bu alın ve akıl teriyle mümkün oluyor." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'na şantiye ziyaretinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve BBP İl Başkanı Salim Acabay ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ayrıca Karaismailoğlu, Eskişehir-Mihalgazi ve Eskişehir-Alpu yollarındaki şantiyelerde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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