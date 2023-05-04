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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açtık"

Karaismailoğlu, Türkiye'de 50 kilometre olarak devraldıkları tünel uzunluğunu 720 kilometreye çıkardıklarını belirterek "Zigana, Demirkapı ve Maçka Karahava tünellerini hizmete sunduk. Bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açmaya başladık" dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Bakan Karaismailoğlu: "Bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açtık"

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da son 21 yıldır önemli projelere imza attıklarını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, 2003-2022 yıllarında 670 kilometre uzunluğunda 401 tünel yapıldığını, bugün itibarıyla ise toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünelin hizmet verdiğine işaret etti.

2003 öncesinde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunun, 2003-2022 yıllarında yapılan 670 kilometrelik tünelle, yüzde 1340 artış gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, 2002'den itibaren değişen zihniyetle yatırımların hız kazandığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, "2002'de tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Dün bir gün içerisinde yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki tüneli hizmete açtık. 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli'ni hizmete sunduk. Çift tüp olan Zigana Tüneli'nde toplam 29 kilometre tünel imal etmiş olduk. Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli'ne kadar uzanan projede 3,9 kilometre uzunluğunda 5 adet tek tüp, 2,7'şer kilometre uzunluğundaki 2 adet çift tüp olmak üzere toplam 9,4 kilometrelik 7 adet Maçka Karahava tünellerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin her köşesinde projeler hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5'er kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde, her iki yönde, toplam 10 kilometrelik tünel açtıklarını ifade etti.

Zigana, Demirkapı ve Maçka Karahava tünellerini hizmete sunduklarını ve artık bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açmaya başladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin eski ve yeni halini gösteren tablolardan biridir. Yaptığımız yatırımlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızı hızlı, kolay, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Kara yollarına yaptığımız yollarla 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz. Bizim iktidara gelmemizle birlikte yatırım anlayışı değişti. Değişen bu zihniyetle birlikte vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk. Vatandaşımızın hayatını projelerimizle birlikte kolaylaştırdık."

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