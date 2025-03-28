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Ekonomi

Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık büyük ölçekli yatırımla cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bakan Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9,3 milyar dolarlık yatırımın detaylarını paylaştı

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında büyük ölçekli sanayi yatırımları yapacak firmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarının Türkiye'ye güç katacağını belirten Kacır, "Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 binden fazla istihdam sağlanacak, cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kacır'ın paylaşımında yapılacak 17 yatırıma ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, Alfa Solar Kırklareli'ne 390 milyon dolar, Astronergy Yüksek Teknoloji Adana'ya 584 milyon dolar, CW Solar Cell Enerji Antalya'ya 520 milyon dolar, Elin Yarı İletken Teknolojileri Sivas'a 387 milyon dolar ve Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Düzce'ye 683 milyon dolar tutarında entegre güneş hücresi üretim tesisi kuracak.

Chery'den 1 milyar dolarlık yatırım

ASELSAN, Ankara'da 616 milyon dolarlık foton dedektör ve nanoteknoloji ile hava radar savunma ve füze savunma sistemi radar üretimi yatırımı gerçekleştirecek.

CCE Metal ve Kimya Ticaret, Bilecik'e yapacağı 168 milyon dolarlık yatırımla özel alaşımlı alüminyum formları üretecek.

Chery, Samsun'a 1 milyar dolarlık yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü yatırımı yapacak.

Eti Bakır, Samsun ve Mardin'de 498 milyon dolar yatırımla katot bakır, kobalt metal, çinko metal ve pelet demir üretimine imza atacak.

Havelsan, Ankara ve İstanbul'da 143 milyon dolarlık "komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi" yatırımı gerçekleştirecek.

Balıkesir'e 1,4 milyar dolarlık yatırım

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi, Balıkesir'e 1,4 milyar dolar değerinde saf tereftalik asit (PTA) üretimine ilişkin yatırım yapacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Ankara ve Kırıkkale'de yapacağı 818 milyon dolar değerinde yatırımla silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretecek.

Proturk İlaç, Ankara'da 448 milyon dolarlık "plazma fraksiyonasyon tesisi" yatırımı gerçekleştirecek.

Roketsan, Ankara ve Kırıkkale'de 407 milyon dolarlık savunma sistemleri üretim tesisi kuracak.

Teknik Alüminyum Sanayi, Edirne'de 480 milyon dolarlık "direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi" yatırımını devreye alacak.

Tofaş da Bursa'da 468 milyon dolar değerinde yeni nesil ticari araç üretimine imza atacak.

Tomtaş Havacılık ve Teknoloji ise Kayseri'de 292 milyon dolar değerinde "eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi" yatırımı yapacak.

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