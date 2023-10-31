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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine verilen İSG desteği açıklaması

Bakan Işıkhan, "10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yaptık." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Bakan Işıkhan'dan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine verilen İSG desteği açıklaması

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri için 2020'den bu yana 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek değil zorunluluk olarak gördüklerini belirterek, sağlıklı ve güvenceli istihdamı desteklediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için destek ödemesi yaptıklarını kaydeden Işıkhan, "10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, 2020'de tehlikeli sınıftaki 1856 iş yerinde 8 bin 294 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 779 iş yerinde 3 bin 669 çalışan, 2023'te ise tehlikeli sınıftaki 1718 iş yerinde 7 bin 927 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 780 iş yerinde 3 bin 997 çalışan bulunduğu bilgisini paylaştı.

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