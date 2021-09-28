Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "doğal gazın yeni evinde" çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Hedef 2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Doğalgazın yeni evinde çalışmalar devam ediyor. ⚒️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 28, 2021
Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan
Tuz Gölü DoğalGaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin %51'i tamamlandı. ⏳
🎯 Hedef: 2023
Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak. pic.twitter.com/Xpan42w1VL
Söz konusu tesis, 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.