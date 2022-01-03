Dolar
13.57
Euro
15.40
Altın
1,822.68
ETH/USDT
3,798.50
BTC/USDT
46,934.00
BIST 100
1,871.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 03.01.2022
Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.

2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı
İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Bakan Dönmez, Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi

Bakan Dönmez: Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek

Sakarya Gaz Sahası için olumlu ÇED raporu

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz