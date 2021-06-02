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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu’na video konferansla katılıyor
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Ekonomi

Bakan Dönmez: Alman girişimleri, Türk enerji sektörüne 25 milyar avro yatırım yapıp 15 binin üzerinde istihdam sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alman enerji şirketleri ve finans kurumlarının, Türkiye'deki enerji sektörüne 25 milyar avro yatırım yaparak, 15 binin üzerinde istihdam sağladığını bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 02.06.2021
Bakan Dönmez: Alman girişimleri, Türk enerji sektörüne 25 milyar avro yatırım yapıp 15 binin üzerinde istihdam sağladı Fotoğraf: Yusuf Şahbaz/AA

İzmir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu’na video konferansla katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Dönmez, "Ülkemizin enerji sektöründe son 18 yıldaki yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinde, Alman enerji şirketleri ve finans kurumları, teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize getirerek önemli rol oynamışlardır. Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır" dedi.

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