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Ekonomi

Bakan Bolat: Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolar proje değeri büyüklüğü ile kapattı

Seda Tolmaç  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Bakan Bolat: Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolar proje değeri büyüklüğü ile kapattı

Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını, 28 milyar 600 milyon dolar toplam proje değeri büyüklüğü ile kapattı." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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