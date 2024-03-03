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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaları güçlü şekilde sürdüreceklerini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Bakan Bolat: Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan programı kapsamında ilk olarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarına işaret eden Bolat, bu doğrultuda belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini belirtti.

Bolat, el-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuklarını bildirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile bir araya geldi

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan temasları kapsamında Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ile de bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmede, ulaştırma başta olmak üzere altyapı, konut projeleri, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir inşaat projelerindeki işbirliğini güçlendirmek için hayata geçirebilecek ortaklıkları istişare ettiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Expo 2030 ve sonrasında birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'daki yeni projelerde firmalarımızın etkin şekilde yer alması için birlikte çalışacağız. Şirketlerimizin tecrübesi, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesindeki projelerinde iki ülkenin işbirliği için önemli olanaklar sunmaktadır. Bu işbirliğinin hayata geçmesiyle, Suudi Arabistan'da 2023 yılında 16 projeyle yaklaşık 3 milyar dolara ulaşan müteahhitlik hizmetlerimizi daha yüksek seviyelere çıkarmanın gayretinde olacağız."

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