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Ekonomi

Bakan Bolat: Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamladığımızı, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık." dedi.

Serhat Tutak  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Bakan Bolat: Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na katıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Ortak şuurla bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin, siyasi, ekonomik ve ticari olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bolat, "Ticaret ve enerji rotalarına yaptıkları ev sahipliği ile Orta Koridor üzerinde stratejik öneme sahip olan üye ülkeler, ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, teknoloji, savunma sanayi başta olmak üzere çok çeşitli alanlardaki işbirliğini her geçen gün güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.


"Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması çalışmaları hızlandırılacak"

Bolat, toplantının işbirliğinin daha da derinleşmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Toplantıda imzalanan bildiriyle üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımların atıldığını vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerini tamamladığımızı, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmalara devam edeceğimizi, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık. Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız." ifadesini kullandı.

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